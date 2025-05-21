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تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن جولة إياب ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل سيراميكا أمام بتروجيت 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو  - مازن ياسر -  أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.

 

موعد مباراة سيراميكا وبتروجيت 

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا وبتروجيت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل فريق سيراميكا المباراة متسلحا بفوزه الكبير على بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب.

فيما يسعى المدير الفنى لفريق بتروجيت سيد عيد، إلى تحقيق المفاجأة ومحاولة رد الاعتبار أمام سيراميكا بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها فى الذهاب، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ومحاولة معادلة النتيجة.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها فى 3 لقاءات سابقة انتهت جميعها لصالح سيراميكا مباراتين في الدوري وواحدة في كأس عاصمة مصر بعد صعود بتروجيت هذا الموسم، ولم يعرف بتروجت تحقيق أي نتيجة إيجابية من قبل، سجل لاعبو بتروجت هدفين فقط، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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