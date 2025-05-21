رئيس جنوب إفريقيا لترامب: أنت شريك مثير للقلق

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أنت شريك لجنوب إفريقيا وتثير المخاوف وأنا أرغب في بحثها معك.

وتابع رئيس جنوب إفريقيا: دستورنا يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع مواطنينا، مضيفًا: هناك إجرام في بلدنا والأشخاص الذين يقتلون ليسوا من البيض فقط.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم، طالب من موظفيه عرض مقاطع فيديو وصور تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب إفريقيا، خلال اجتماعه مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

ترامب يستقبل الرئيس الجنوب إفريقي فى البيت الأبيض

واستقبل ترامب، فى وقت سابق من اليوم، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وتطرق الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع معه إلى القضية التى رفعتها بلاده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم ترامب خلال الاجتماع، أن مئات الفلاحين البيض فى جنوب إفريقيا يرغبون فى الهجرة إلى الولايات المتحدة، هربا من تعرضهم لمصادرة أراضيهم وقلتهم.

واستغل ترامب المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، لإحراج رئيس جنوب إفريقيا، فيما يتعلق بقضية الاستيلاء على أراضي البيض فى بلاده، وفق المزاعم التي يروج لها ترامب.

توتر العلاقات بين أمريكا وجنوب إفريقيا

شهدت العلاقات الأمريكية الجنوب أفريقية في عهد ترامب، توترا ملحوظا، حيث قلصت إدارته المساعدات الخارجية الموجهة إلى جنوب أفريقيا، وكرر ترامب مزاعم غير مثبتة عن "إبادة جماعية" يتعرض لها البيض في البلاد وهي مزاعم رددها أيضًا ماسك عبر منصاته.

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