رئيس جنوب إفريقيا ساخرا من ترامب: معنديش طائرة أديهالك هدية

شهد لقاء دونالد ترامب، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، مشادة بين الرئيس الأمريكى ومراسل صحفى سأله عن الطائرة القطرية التى قبلها على سبيل الهدية.

غضب ترامب بسبب سؤال عن طائرة قطر

وغضب ترامب بشكل واضح من أحد المراسلين الذي سأله عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر يمكن استخدامها كطائرة رئاسية.

وقال الرئيس الأمريكى، مقاطعا المراسل خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس جنوب إفريقيا: "ما الذي تتحدث عنه؟"، وتابع: "أتعلم؟ عليك الخروج من هنا. ما علاقة هذا بالطائرة القطرية؟".

تعليق رئيس جنوب إفريقيا على الطائرة القطرية

ووصف ترامب منح قطر طائرة رئاسية لأمريكا بأنه "أمر عظيم"، ثم وجه إهانة للمراسل وهاجم براين روبرتس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كومكاست كوربوريشن"، المالكة لقناة NBC.

عقب حالة الانفعال، مازح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ترامب قائلًا: "أنا آسف، ليس لديّ طائرة لأعطيك إياها". فرد ترامب عليه قائلًا: "لو عرضت جنوب إفريقيا طائرة هدية لسلاح الجو الأمريكى، فسأقبلها".

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