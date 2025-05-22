سلسلة "القاهرة النقدية"، بيت الشعر العربي يحتفي بتجربة عبد الناصر هلال

يُنظم بيت الشعر العربي التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية في مقره ببيت الست وسيلة، في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد القادم، حلقة جديدة من سلسلة "حلقة القاهرة النقدية" مبادرة "ناقد ومشروع".

يأتي ذلك في إطار تسليط الضوء على رموز النقد العربي المعاصر ومشروعاتهم الفكرية المؤثرة، وتتناول حلقة هذا الشهر تجربة الناقد والأكاديمي الدكتور عبد الناصر هلال، أستاذ النقد الأدبي، وأحد أبرز الباحثين في تحليل النص الشعري والروائي، الذي قدّم على مدار مسيرته عددًا من المؤلفات والدراسات التي جمعت بين الصرامة المنهجية والانفتاح على تحولات المشهد الأدبي الراهن.

يشارك في الفعالية عدد من النقاد والأكاديميين المتخصصين، وهم: الدكتور صلاح السروي، والدكتور صديق عطية، الدكتور محمد عبدالله الخولي، الدكتور أسامة خليل، ويدير اللقاء ويشارك فيه الناقد أحمد حسن عوض.

من جانبه، قال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي: “نسعى من خلال سلسلة حلقات القاهرة النقدية إلى إعادة الاعتبار للمشروع النقدي الجاد في زمن سادت فيه القراءات السريعة والمقاربات المتعجلة، ونستضيف هذا الشهر أحد الأسماء التي راكمت خبرة نقدية واسعة تستحق التقدير، وهو الدكتور عبد الناصر هلال، الذي يجمع بين الرؤية المنهجية والانفتاح على التحولات المعاصرة في النص الشعري”.

تُعقد “حلقة القاهرة النقدية” شهريًا، ويخصص كل لقاء لتناول مشروع نقدي مختلف، في إطار جهود بيت الشعر العربي لترسيخ ثقافة الحوار النقدي، وإبراز الدور الحيوي للنقد في قراءة وتفسير التحولات الأدبية والفكرية في المجتمع.

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