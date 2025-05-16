فتح أبوابها مجانًا، برنامج الفنون التشكيلية للاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش برنامجًا حافلًا فنيًا وثقافيًا ضمن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 مايو من كل عام.

وتقرر فتح المتاحف مجانًا أمام الزائرين لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الأحد 18 مايو 2025.

فعاليات الفنون التشكيلية للاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف

فعاليات السبت للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

متحف طه حسين، ورشة فنية يليها (صالون طه حسين لذوي الهمم) بعنوان تعرف معنا علي طه حسين

متحف مصطفي كامل، ندوة بعنوان (المتاحف الخضراء مستقبل مستدام لحفظ التراث)

متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم، ورشة حكى عن الفنان زكريا الخناني وزوجته الفنانة عايدة عبد الكريم من عمر 12 إلى 18 سنة

متحف محمد ناجي، ندوة ثقافية (مدارسنا.. في متاحفنا) مصاحبة لافتتاح معرض نتاج ورش اليوم الواحد 11 صباحًا

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ورشة فنية (ندوة تعريفية والجزء الثاني ورش رسم وتلوين لمختلف المراحل العمرية) من 11 ظهرًا إلى 3 عصرًا

متحف الفن المصري الحديث، 6.30 م حلقة نقاشية حول سياسات العروض المتحفية والخطط المقترحة لتحويلها إلى متاحف رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

فعاليات الأحد للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، ندوة بعنوان تاريخ المتاحف ومستقبل المتاحف في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم، ورشة فنية لعمل حلى باستخدام الخرز الملون المصنوع من العجائن المصرية من عمر 12 سنة إلى 18 سنة

متحف محمد محمود خليل وحرمه، ورش فنية بالحديقة الأمامية بالمتحف وتوزيع هدايا مجانية - عمل معرض فني لنتاج الورش الفنية

متحف ومركز راتب صديق الثقافي، ورشة حكى عن الفنان راتب صديق وزوجته وجولة متحفيه وشرح لتاريخ المتحف الساعة 10 ص، ورشة فنية بعنوان أصنع عملك الفني 11ص - ورشة إكسسوارات ومشغولات فنية الساعة 12م وفاء جاد، ورشة خزف (تشكيل بالطين) الساعة 1م

متحف طه حسين، معرض بعنوان طه حسين في عيون الذكاء الاصطناعي - ورشة وحفل غنائي لفريق نور الحياة لذوي الهمم

متحف الأبنودي للسيرة الهلالية، ورشة حكي بعنوان كنوز متاحفنا للتعريف بمتاحف القطاع

متحف أحمد شوقي، محاكاة لحياة الشاعر وتجسيدها في الجولة المتحفية

متحف المنصورة القومي بدار بن لقمان، ورشة عمل فنية بمشاركة نقابة

التشكيليين بالدقهلية - محاضرة بعنوان أهمية المتاحف في حفظ التراث والثقافة

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية - استكمال أعمال الورشة من 11 إلى 12.30

محاضرة " الإبداع طريق السلام الداخلي" من 12.30 إلى 1

محاضرة بعنوان " لمحة تاريخية حول الإبداع الفني وعلاقته بالنهضة الإنسانية " من 1 إلى 1.30 محاضرة "المنهجية الأكاديمية ودورها في استنفار وتحفيز السلوك الإبداعي لطالب الفنون التشكيلية" 1.30: 2.00

متحف الفن المصري الحديث، افتتاح معرض "من الرواد إلى الأحفاد" الساعة 6 م.

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