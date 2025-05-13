بعد رحيله اليوم، 10 معلومات عن الفنان الكبير عصمت داوستاشي

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين منذ قليل رحيل الفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

وتقدم “فيتو” 10 معلومات عن الفنان الراحل الذي عرف بالوسط الفني بكونه أحد أعمدة الحركة التشكيلية في مصر، وذلك بفضل أعماله التي شكلت ملامح جمالية وإنسانية عميقة عبّرت عن روح الفن.

10 معلومات عن الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي

وُلد عصمت داوستاشي في 14 مارس 1943، وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1967، متخصصًا في فن النحت، ولكنه بدأ رحلته الفنية كرسام ومصور، ليكون أول معرض له للرسوم الزيتية والتصوير الفوتوغرافي عام 1962م. بدء داوستاشي مسيرته الفنية بتشكيلات تجريدية مستوحاة من خبرته في التصوير الفوتوغرافي، معتمدًا على تقنيات الكولاج المبتكرة، وقد أظهرت أعماله أسلوب مميز يمزج بين العناصر الديناميكية والأساليب التجريبية، ثم حصل على لقب "الدادائي المستنير" وتوجه بأسلوبه نحو السريالية، مستندًا إلى حركة الدادا، مع التركيز على الرمزية والألوان الزاهية والعناصر غير التقليدية. قضى داوستاشي أربع سنوات في ليبيا حيث عمل في مجال الإخراج والرسم الصحفي، وعند عودته إلى مصر، انضم للتلفزيون المصري كمساعد مخرج للبرامج الثقافية، ثم التحق بوزارة الثقافة، حيث تولى الإشراف على المعارض بالهيئة العامة للفنون الجميلة بالإسكندرية، لا سيما في متحف محمود سعيد. وتطور أسلوب داوستاشي نحو التصوف الديني، حيث تميزت أعماله بالجمع بين العناصر الشعبية والملاحم القديمة والعوالم الميتافيزيقية، وعُرف بتغير أسلوبه المستمر واستخدامه للأشياء القديمة في تركيبات ثلاثية الأبعاد تحمل نقدًا ساخرًا للقضايا الاجتماعية، حيث تسعى أعماله إلى تحقيق توازن بين السرديات القديمة والوعي الروحي، مع تحدي الأشكال والأساليب التقليدية بحثًا عن هوية فنية فريدة. شارك داوستاشي في أكثر من 61 معرضًا فرديًا، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الجماعية، فتتواجد أعماله ضمن مجموعات فنية مرموقة، منها مقتنيات وزارة الثقافة ومتحف كلية الفنون الجميلة ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة. وحصل على العديد من الجوائز، بدءًا من الجائزة الأولى عن لوحته الزيتية "انتظار الفرج" عام 1962 في معرض نظمته رابطة طلاب الإسكندرية وكرم من معرض (من النيل الى الحرمين) بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015. وتوضع أعمال الفنان الكبير في عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية المهمة منها: متحف الفن المصرى الحديث بالقاهرة والإسكندرية، ووزارة الثقافة، ومتحف كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومتحف كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ودار الاوبرا المصرية، وقاعة المؤتمرات الدولية. وضع داوستاشى تجربته الفنية منذ بداياته فى قالب من “التمرد” الدائم حيث بدأ يمزق أعماله بعد الانتهاء من تقيمها وتقيم الأساتذة لها أثناء وجودة طالبا بكلية الفنون الجميلة وهو ما يعكس شخصيته المتمردة ووجهة نظرة التى تنم عن وجهه نظر بالغه الخصوصية يرى أنها أعمالا كلف بها ولم تكن نابعه من إبداعه الخالص وخيالاته الفنية وقد تم فرضها عليه بجانب تمرده أيضا على أستاذة الراحل سيف وانلى الفنان السكندرى الكبير الذى ذهب داوستاشى إلى مرسمه ليتلقى دروسا فى الفن فلاحظ أن سيطرته وسطوة شخصيته الفنية على طلابه كبيرة جدا مما دفعه إلى عدم التردد على مرسمه مرة أخرى لرفضة الشديد أن يكون انعكاسا أو نسخة أخرى من أحد حتى لوكان أستاذه. تقلد داوستاشي عدد من المهن الإبداعية منها مخرج مساعد فى البرامج الثقافية بالتليفزيون المصرى، ومخرج ومهندس ديكور بالتليفزيون الليبيى بنغازى، ومشرف على الأنشطة الثقافية والمعارض بالمراقبة العامة للفنون الجميلة بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية، وانتدب من وزارة الثقافة مديرًا لمتحف الفنون الجميلة والمركز الثقافى بحى محرم بك الإسكندرية، ومدير متحف الفنون الجميلة والمركز الثقافى بالإسكندرية، وحصل على التفرغ للانتاج الفنى من وزارة الثقافة فنان تشكيلى وناقد فنى، كما كان رئيسًا لمجلس إدارة مركز الإسكندرية للإبداع مايو 2011. واصدر الفنان التشكيلي الراحل عددا من الكتب فى القصة القصيرة والسنياريو والشعر والدراسات الفنية والنقدية والتوثيقية، ومنها: (كلاميات 1966 - الاشياء 1987 - الصمت 1982 - اشكال هندسية 1987-عالم داوستاشى 1992 - بينالى الإسكندرية 1994 - احتفالية الروح ( سعيد العدوى ) 1996 - محمود سعيد 1997- عفت ناجى ( قوة السحر ) 1995 - المجلد الكبير الوثائقى عن محمود سعيد 1999 ـ حلاوة الروح 2001 ـ منمنمات 2002 ).

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