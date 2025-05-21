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غرفة عمليات رئيسية و5 فرعية لمتابعة امتحانات النقل الثانوي بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

شهدت مدارس التعليم الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، توافد طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 / 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية (الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، والفرافرة)، مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وأشار وكيل التعليم، إلى جاهزية المدارس وإنهاء إستعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بجميع الادارات التعليمية، اليوم الأربعاء  ٢١ مايو ٢٠٢٥م.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى إنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيز المدارس وتوفير كافة الوسائل اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

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