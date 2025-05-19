الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

جداول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والأول والثاني الثانوي بالوادي الجديد

امتحانات نهاية العام،
امتحانات نهاية العام، ڤيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عقب اعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تنطلق خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي فضل دياب، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية كاللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والحاسب الآلي.

أما طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، فتبدأ امتحاناتهم يوم الأربعاء 21 مايو 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 27  مايو 2025، وفقًا لجداول معتمدة تم إرسالها إلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس، وتشمل الامتحانات مواد التخصص حسب الشعبة (علمي وأدبي)، وتُجرى الامتحانات بنظام الورقة داخل المدارس، مع مراعاة التنوع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المدارس بالإعلان عن الجداول في أماكن واضحة وإتاحة الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، والتعاون مع المدارس لضمان انضباط العملية الامتحانية وتحقيق أفضل أداء للطلاب.

وأكد تعليم الوادي الجديد، أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في الفترة من ۲۰۲٥/٥/۱۷ إلى ٢٠٢٥/٥/٢٠ بمعرفة الادارة التعليمية، على أن تعقد امتحانات المستوى الرفيع بالنسبة لمدارس اللغات قبل الامتحان التحريري بوقت كاف، ويعقد امتحان المتخلفين للصف الثانى الثانوى مع بداية امتحان الصف الأول الثانوى.
 

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