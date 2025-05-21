الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

اليوم، انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، فيتو

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جاهزية المدارس وإنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بجميع الادارات التعليمية، اليوم الأربعاء  21 مايو 2025.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، على إنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيز المدارس وتوفير كافة الوسائل اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان.

وأشار وكيل التعليم، إلى  تشكيل غرفة عمليات  داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية  بجميع الإدارات التعليمية مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار  اليوم، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور، متمنيًا لطلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

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