جداول المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في مساجد الوادي الجديد

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك بالتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

وتشهد مساجد الوادي الجديد، حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

مبادرة تحمل الأمل للمستقبل

تمثل هذه القوافل التعليمية نموذجًا يُحتذى به في دعم العملية التعليمية، لا سيما في المناطق النائية، وهي خطوة مهمة تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى القيادة التنفيذية والتعليمية للنهوض بالتعليم وتوفير فرص متكافئة للطلاب في التحصيل والتفوق.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم بدء البرنامج في 12 مسجد بمركز الداخلة، وجاري التنفيذ بباقي مراكز المحافظة، على أن يتم شرح وتوضيح نظام البوكليت المقرر بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام أثناء عقد المراجعات النهائية.

انطلاقة واعدة للقوافل التعليمية بإدارة الداخلة

وفي خطوة نوعية تعكس الاهتمام الحقيقي بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب، انطلقت اليوم القوافل التعليمية للصف الثالث الإعدادي بـ إدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، وسط أجواء من الحماس والإقبال الطلابي الكبير، وذلك في إطار مبادرة كريمة أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ محافظة الوادى الجديد، وتحت رعاية وتوجيهات حنان مجدي نائب المحافظ.

جاءت هذه القوافل تحت إشراف الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، وبمتابعة ميدانية دقيقة من أيمن حنفي، مدير عام إدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، الذي حرص على حضور انطلاق الفعاليات بنفسه، تأكيدًا على دعمه الكامل للطلاب والمعلمين في هذه المرحلة الدراسية الهامة، ومتابعة مباشرة من أسامة عبد الفتاح، وكيل الإدارة.

كما شهدت المبادرة تعاونًا مثمرًا بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بما يعكس روح الشراكة المجتمعية والتكامل المؤسسي في خدمة الطالب المصري، بإشراف إدارة الاتصال السياسي بالمديرية بقيادة الأستاذة آمال عبد المريد، والاتصال السياسي بالإدارة تحت إشراف الأستاذ ناصر شَرقاوي.

وقد تميزت المحاضرة بالتفاعل الكبير بين المحاضر والطلاب، وبتقديم المادة بأسلوب مبسط وعميق في آنٍ واحد، مما يعكس الخبرة الكبيرة والحرص الحقيقي على إيصال المعرفة بأفضل صورة ممكنة.

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