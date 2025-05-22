طريقة عمل الناجتس في البيت بمكونات بسيطة وآمنة

طريقة عمل الناجتس، الناجتس من مشتقات الدجاج الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة الصغار، فهي عبارة عن قطع دجاج صغيرة ومقرمشة.

وطريقة عمل الناجتس، سهلة وبسيطة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة بأسعار عالية ومكونات غير مضمونة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الناجتس.

مكونات عمل الناجتس:

500 جرام من صدور الدجاج المفرومة

بيضة واحدة

نصف كوب بقسماط (خبز مطحون)

نصف كوب جبن مبشور (اختياري)

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

ملعقة صغيرة بودرة الثوم أو البصل

زيت للقلي

للتغليف:

دقيق

بيضة مخفوقة

بقسماط للتغليف الخارجي

طريقة عمل الناجتس:

في وعاء كبير، اخلطي الدجاج المفروم مع البيضة والجبن والبهارات والبقسماط جيدا حتى يتماسك الخليط.

شكلي الخليط إلى قطع صغيرة بشكل بيضاوي أو دائري حسب الرغبة.

مرري كل قطعة في الدقيق، ثم في البيضة، ثم في البقسماط لتكوين طبقة تغليف مقرمشة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، ثم اقلي القطع حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

صفيها على ورق مطبخ، ثم قدميها ساخنة مع الصلصة المفضلة.

يمكنك خبز الناجتس في الفرن بدلا من قليها لجعلها أخف.

يمكن إضافة خضروات مطحونة مثل الجزر أو الكوسا إلى الخليط لزيادة الفائدة.

طريقة عمل الناجتس

ولعمل الفراخ البانية

مكونات عمل الفراخ البانيه:

نصف كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح رفيعة

2 بيضة

كوب دقيق

كوب بقسماط (خبز مطحون)

2 ملعقة كبيرة لبن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة ثوم بودرة (اختياري)

رشة بابريكا أو بهارات فراخ

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الفراخ البانيه:-

اغسلي شرائح الفراخ جيدا ثم تبليها بالملح، الفلفل، الثوم البودرة، البابريكا، واللبن.

اتركيها في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لتمتص النكهة.

في طبق، اخفقي البيض مع رشة ملح وفلفل.

في طبق آخر ضعي الدقيق، وفي طبق ثالث البقسماط.

خذي كل شريحة من الفراخ، واغمسيها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، وتأكدي أن تغلف بالكامل.

ضعي الشرائح المغلفة في طبق واتركيها 10 دقائق لتتماسك.

سخني الزيت في طاسة عميقة على نار متوسطة، واقلي شرائح البانيه حتى تصبح ذهبية ومقرمشة (حوالي 5-7 دقائق لكل جانب).

قدمي الفراخ البانيه ساخنة بجانب البطاطس المقلية أو الأرز والسلطة.

فوائد الدجاج للصحة

والدجاج لها قيمة غذائية عالية تدفعنا لتناولها، ومن فوائد الدجاج:

الوقاية من السرطان.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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