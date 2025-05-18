السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويعزز التكامل داخل القارة الأفريقية، كما بحثا سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس قوة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الأمن والإستقرار في مختلف أرجائها، إلى جانب بحث آليات دعم التنسيق الثنائي بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، ولا سيما ضمن الإتحاد الأفريقي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ ركائز الإستقرار.



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