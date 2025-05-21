الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أي نتيجة من قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

ترامب يستقبل رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي فى البيت الأبيض، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن هناك كثيرين يشعرون بالقلق تجاه جنوب إفريقيا وسنبحث ذلك اليوم.

وأضاف ترامب، لا أتوقع من جنوب إفريقيا أي شيء بشأن القضية المرفوعة بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

كما طلب ترامب من موظفيه عرض مقاطع فيديو تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب إفريقيا خلال اجتماعه مع رامافوزا.

ترامب يهدد بنهاية جنوب إفريقيا

وتابع ترامب مهددا رامافوزا، إن إيجاد حل لمسألة البيض فى جنوب إفريقيا، سيجعل علاقتنا جيدة، لكن عدم حلها سيعنى نهاية جنوب إفريقيا.

والتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره رئيس جنوب إفريقيا في المكتب البيضاوي.

وذكرت تقارير صحفية، أنه خلال لقائه ترامب مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يعتزم الرئيس الأمريكى ممارسة ضغوطا بشأن معاملة جنوب أفريقيا للأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تصعيد التوتر القائم بين البلدين رغم الطابع الرسمي للزيارة التي يُفترض أن تركز على التجارة.

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