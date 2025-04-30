اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لهذا الموعد

كأس مصر، قال الإعلامي ابراهيم عبد الجواد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرر تأجيل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والتي كان مقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.

نهائي كأس مصر يقام بالإمارات

وحدد اتحاد الكرة يوم 5 يونيو المقبل موعدا لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، كما وافق مجلس الجبلاية على العرض الإماراتي لاستضافة المباراة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن الموعد الجديد لمباراة نهائي كأس مصر وكافة التفاصيل الخاصة بها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

بيان اتحاد الكرة

كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا يوم 17 أبريل الماضي، أوضح خلاله أسباب تحديد يوم 20 مايو المقبل لإقامة نهائي كأس مصر، وجاء نص بيان الجبلاية على النحو التالي:

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان: جاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء الموسم الكروي في موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتبارًا من ٢ يونيو، كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.



وأضاف: كانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات.

وتابع اتحاد الكرة في بيانه: عندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان العشرين من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من إنهاء الموسم في موعده الطبيعي، لا سيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية (بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهما في المسابقات الأخرى اللاتي يشاركان فيها، فضلًا عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة التي تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة.

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