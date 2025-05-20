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رياضة

قرعة كأس العرب ومونديال الناشئين FIFA قطر 2025 الأحد المقبل

كاس العرب، فيتو
كاس العرب، فيتو

 أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025 وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، انعقاد حفل القرعة النهائية للبطولتين في الدوحة يوم الأحد الموافق 25 مايو في فندق رافلز.

ويمثل الحفل محطة رئيسية في رحلة استضافة البطولتين وسيشهد حضور عددًا من نجوم كرة القدم من دولة قطر والمنطقة والعالم.

 

كأس العرب FIFA قطر 2025

 ويشارك 16 منتخبًا عربيًا في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™️ التي ستعقد من 1-18 ديسمبر

وتأهل تسعة منهم تلقائيًا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما سيتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر.


كأس العالم تحت 17 سنة FIFA

 ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️ 48 منتخبًا في سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يومًا. وستحتضن دولة قطر خمس نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029.  

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