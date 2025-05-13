تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المنتخبات الHفريقية المشاركة في كأس العالم للشباب، بدولة تشيلي خلال الفترة من بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر 2025.

وحسمت أمس الاثنين، المقاعد الأفريقية الأربعة الأخيرة المتأهلة لمونديال الشباب بعد انتهاء مواجهات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وتواجد 3 منتخبات عربية في مونديال تشيلي للشباب وهم “مصر، المغرب، السعودية”.



قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب

أوروبا: إيطاليا، فرنسا، أوكرانيا، إسبانيا، النرويج.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، باراجواي، تشيلي

أفريقيا: مصر، نيجيريا، المغرب، جنوب أفريقيا.



أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة، بنما، كوبا، المكسيك.

آسيا: أستراليا، السعودية، اليابان، كوريا الجنوبية.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا، كاليدونيا الجديدة.

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