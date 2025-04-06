علاء نبيل يجتمع بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة

عقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا اليوم مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه وتحت 18 سنة الذى يتولى تدريبه وائل رياض وللناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبداللطيف، بحضور فتحي نصير مدير تطوير القطاعات وذلك لبحث المعسكرات التدريبية وشرح استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة للمرحلة المقبلة وتحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية، علي أن يتم عرض ما توصل إليه الاجتماع علي مجلس ادارة الاتحاد.

ويستعد منتخب الشباب لنهائيات الأمم الأفريقية بالقاهرة، بينما يستعد منتخبا الناشئين لخوض تصفيات الأمم الأفريقية.



علاء نبيل مع وائل رياض، فيتو

موعد معسكر منتخب الشباب إستعددا لأمم إفريقيا

وتقرر خلال الاجتماع انطلاق معسكر منتخب الشباب يوم 15 أبريل الجاري عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27أبريل وحتى 16 مايو المقبل، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا.

موعد معسكر منتخب مواليد 2007

وبحث علاء نبيل مع وائل رياض إقامة معسكر للمنتخب الوطنى تحت 18 سنة واستقر القرار على بدء التجمع الأول على مرحلتين خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية.

منتخب 2009 يشارك في دورة زد الدولية

وناقش المدير الفنى للاتحاد إقامة معسكر للمنتخب الوطني تحت 16 سنة خلال الفترة من 13 إلى 19 ابريل الجاري، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مشاركته فى بطولة زد الدولية التى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وأفريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.

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