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رياضة

نبيه يسلم تقريرا فنيا عن مشاركة منتخب الشباب بأمم أفريقيا لعلاء نبيل

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، قام أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بإعداد تقرير فني وافٍ عن الفترة التي تولى خلالها مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، خاصة مشاركة الفراعنة الصغار في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي اختتمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

إيجابيات وسلبيات المشاركة بأمم أفريقيا للشباب

وتضمن التقرير الذي سلمه أسامة نبيه للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، كافة الإيجابيات والسلبيات في مسيرة منتخب الشباب، منذ تولى أسامة نبيه مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفا للبرازيلي “ميكالي”، واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة إستعدادا للمشاركة في مونديال الشباب بتشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

علاء نبيل، فيتو
علاء نبيل، فيتو

منتخب مصر رابع أمم أفريقيا للشباب

كان منتخب مصر حصد المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري، وهو ما ضمن له حجز أحد المقاعد الأفريقية الأربعة في بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 12 عاما عن المونديال.

منتخب مصر خسر مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للشباب أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-1، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما.

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