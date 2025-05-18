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رياضة

كأس أمم أفريقيا للشباب، مصر ونيجيريا يلجأن لركلات الترجيح

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، تعادل منتخب مصر للشباب، مع نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

بهذه النتيجة يلجأ منتخبا مصر ونيجيريا لركلات الترجيح.

أهداف مباراة منتخب مصر ونيجيريا 

وسجل عمر أسامة الهدف الأول لـ منتخب مصر للشباب، في شباك نظيره منتخب نيجيريا بالدقيقة 4.
فيما تعادل منتخب نيجيريا عن طريق أمول في الدقيقة 47.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيجيريا في أمم إفريقيا للشباب بتشكيل مكون من:

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

نهائي أمم إفريقيا للشباب

في السياق، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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