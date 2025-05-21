الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلجيكا: من غير المقبول رؤية أطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد وزير الخارجية البلجيكي، اماكسيم بريفوت، أن 17 دولة أوروبية درست فرض عقوبات على إسرائيل.

وزير خارجية بلجيكا يشن هجوما على إسرائيل

وأشار وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي، اماكسيم بريفوت، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إلى أن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل وأغلب الدول تدعم ذلك.

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي، أنه غير مقبول رؤية نساء وأطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة.

وتابع: يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وفيما يتعلق بجريمة إطلاق النار على السفراء، قال: شعرنا بصدمة إثر علمنا بإطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين.

وكشف عن النظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.

استجواب 3 وزراء فى بريطانيا بشأن تصدير الأسلحة للاحتلال

وكان صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد كشفت فى وقت سابق من اليوم، أن نواب بريطانيون يستجوبون 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن استجواب الوزراء الثلاثة فى بريطانيا، يأتي في ظل مخاوف من إرسال أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.

وأشارت الجارديان، إلى أن لجنة الأعمال في مجلس العموم البريطاني -البرلمان- تستدعي 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

حركة حماس تؤكد أن إطلاق النار على 25 سفيرا انتهاكا لكل الأعراف

فى سياق متصل قال حركة حماس، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تواصل استخدام التجويع سلاح حرب، في جريمة إبادة ممنهجة ضد شعبنا في غزة.

ودعت حركة حماس، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود.

وأضافت حماس، أن الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات في حين يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث.

مشيرة إلى أن الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في غزة شراكة فعلية في الجريمة.

ولفتت حماس، إلى أن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية.

حماس: الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال المساعدات إلى غزة

53655 شهيدا، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا صادرات الأسلحة إسرائيل إرسال أسلحة غزة مجلس العموم البريطاني نتنياهو حماس 25 سفيرا ودبلوماسيا اماكسيم بريفوت وزير الخارجية البلجيكى

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطيني يستغيث بالعالم: أنهوا حرب الإبادة في غزة

الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة ينهار

38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وارتفاع عدد الضحايا إلى 100 شهيد خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية