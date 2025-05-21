بلجيكا: من غير المقبول رؤية أطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة

أكد وزير الخارجية البلجيكي، اماكسيم بريفوت، أن 17 دولة أوروبية درست فرض عقوبات على إسرائيل.

وزير خارجية بلجيكا يشن هجوما على إسرائيل

وأشار وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي، اماكسيم بريفوت، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إلى أن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل وأغلب الدول تدعم ذلك.

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي، أنه غير مقبول رؤية نساء وأطفال يموتون جوعا وعطشا في غزة.

وتابع: يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وفيما يتعلق بجريمة إطلاق النار على السفراء، قال: شعرنا بصدمة إثر علمنا بإطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين.

وكشف عن النظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.

استجواب 3 وزراء فى بريطانيا بشأن تصدير الأسلحة للاحتلال

وكان صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد كشفت فى وقت سابق من اليوم، أن نواب بريطانيون يستجوبون 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن استجواب الوزراء الثلاثة فى بريطانيا، يأتي في ظل مخاوف من إرسال أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.

وأشارت الجارديان، إلى أن لجنة الأعمال في مجلس العموم البريطاني -البرلمان- تستدعي 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

حركة حماس تؤكد أن إطلاق النار على 25 سفيرا انتهاكا لكل الأعراف

فى سياق متصل قال حركة حماس، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تواصل استخدام التجويع سلاح حرب، في جريمة إبادة ممنهجة ضد شعبنا في غزة.

ودعت حركة حماس، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود.

وأضافت حماس، أن الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات في حين يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث.

مشيرة إلى أن الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في غزة شراكة فعلية في الجريمة.

ولفتت حماس، إلى أن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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