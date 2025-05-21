الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

النرويج تطالب بمعاقبة إسرائيل لخرقها القانون الإنساني الدولي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعرب أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي، اليوم الأربعاء، عن رغبته في  إنهاء إسرائيل  الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على حماية الدبلوماسيين ونتوقع من إسرائيل احترام حصانتهم الدولية، مطالبها باحترام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد علي ضرورة أن تواجه إسرائيل تبعات خرقها القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: غير مقبول أن يمنع دخول المساعدات إلى غزة وهناك شعب يعاني، كما أشار أن المستوطنات في الضفة غير قانونية ويجب إزالتها.

وتابع: الأعمال العدائية في الضفة وغزة لا تتوافق مع القانون الدولي ويجب إيقافها، ويجب الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار.

وقال: دعمنا كل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من خلال فرض عقوبات على إسرائيل لتغيير سلوكها.

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احترام القانون الدولي إسرائيل الضفة وغزة دخول المساعدات إلى غزة وزير الخارجية النرويجي

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