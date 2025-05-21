النرويج تطالب بمعاقبة إسرائيل لخرقها القانون الإنساني الدولي

أعرب أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي، اليوم الأربعاء، عن رغبته في إنهاء إسرائيل الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على حماية الدبلوماسيين ونتوقع من إسرائيل احترام حصانتهم الدولية، مطالبها باحترام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد علي ضرورة أن تواجه إسرائيل تبعات خرقها القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: غير مقبول أن يمنع دخول المساعدات إلى غزة وهناك شعب يعاني، كما أشار أن المستوطنات في الضفة غير قانونية ويجب إزالتها.

وتابع: الأعمال العدائية في الضفة وغزة لا تتوافق مع القانون الدولي ويجب إيقافها، ويجب الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار.

وقال: دعمنا كل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من خلال فرض عقوبات على إسرائيل لتغيير سلوكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.