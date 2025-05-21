وزير الخارجية يطلع نظيره البلجيكي على محفزات الاستثمار في السوق المصري (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع اكسيم بريفوت نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا اليوم، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا والتطلع لمواصلة تعزيزها لأفاق أرحب لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، معربًا عن التطلع لاستفادة الشركات البلجيكية وخاصة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والأدوية من ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددًا على أهمية تضمين مصر ضمن وجهات البعثات الاقتصادية البلجيكية.

واستعرض في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية التى اضطلعت بها الدولة المصرية ومحفزات الاستثمار فى السوق المصرى، معربا عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي لتنفيذ مشروعات مشتركة في أفريقيا في مجال بناء القدرات، فضلًا عن التعاون في مجال الهجرة من خلال فتح مسارات للهجرة الشرعية أو العمالة الموسمية فى إطار التكامل بين سوق العمل لدى البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضاري تاريخي مهم لمصر، معربًا عن التطلع للتعاون مع السلطات البلجيكية للعمل على استعادتها.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لسكان قطاع غزة، معربًا عن التقدير لما قدمه الجانب البلجيكى من دعم للفلسطينيين فى القطاع.

وشدد على أهمية تكثيف المساعدات لتتناسب مع حجم الاحتياجات نظرًا للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع. وقام الوزيران بتبادل وجهات النظر حول المستجدات في سوريا والسودان والصومال والبحر الأحمر، وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الدعم الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة التحديات الإقليمية، آخذا فى الاعتبار الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتلك بأوروبا.

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