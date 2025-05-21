الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

53655 شهيدا، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 53 ألفا و655 شهيدا و121 ألفا و950 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

txt

برنامج الأغذية العالمي: إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

42 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
 

وفي السياق ذاته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر، إن نحو 14 ألف رضيع فى غزة سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم تصل إليهم المساعدات.

نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح

 ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية عن توم فليتشر قوله - في تصريح لإذاعة بي بي سي 4: “نحن بحاجة إلى إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال الـ 14 ألفًا خلال 48 ساعة، إنه رقم مرعب للغاية”.

وعندما سُئل عن كيفية وصوله إلى هذا الرقم، قال فليتشر: “لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل الكثير منهم، ولا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض في المراكز الطبية والمدارس، يحاولون تقييم الاحتياجات”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة إسرائيل ضحايا العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

برنامج الأغذية العالمي: إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات

بابا الفاتيكان يناشد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

سر إلغاء سفر الأهلي لأمريكا بطائرة خاصة

جيش الاحتلال يطلق النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا أوروبيا وعربيا

رسالة حاسمة من السيسي للمستثمرين والقطاع الخاص

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

مرادف كلمة «الازورار» ومضاد «شحوبي»، أسئلة اللغة العربية تحير طلاب الثانوي

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

خدمات

المزيد

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية