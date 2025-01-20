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خارج الحدود

الأمم المتحدة تشكر مصر وقطر وأمريكا على جهود وقف إطلاق النار بغزة

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين: "أحيي مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف جوتيريش: "أحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ويسهم في الوصول لسلام دائم".

وتابع جوتيريش: "يجب إزالة الذخائر غير المتفجرة من قطاع غزة، وأي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع  غزة، في بيان  اليوم الاثنين، عن ارتفاع  ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 47 ألفا و35 شهيدا و111 ألفا و91 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصيب 3 أطفال فلسطينيين بجروح في انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته أصيب 4 فلسطينيين برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين،  وسط وجنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن  الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الإثنين، عن استشهاد 99 من كوادره بغزة وإصابة 319 آخرين جراء استهدافات الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع.

الدفاع المدني بغزة يكشف حصيلة كوادره المصابة 

كما أوضح الدفاع الدفاع المدني بغزة، أن 27 من  كوادره معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن طواقمه انتشلت من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، موضحَا أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يوجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا.

وأمس الأحد أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

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