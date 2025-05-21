قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة سلطات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

المشدد 15 عاما للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد.ش.م.ع" - ٣٠ سنة - و"محمد.س.ا" - ٣٢ سنة - و"يحى.ط.ف" - ٢٣ سنة - "حمدي.و.ع" - ۱۹ سنة - مقيمين مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية - في القضية رقم ٢٢٤٣٥ لسنة ۲۰۲٤ مركز شرطة القناطر الخيرية المقيدة برقم ٣٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥ بدائرة قسم مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازوا جواهر مخدرة ( هيروين - اندازول كاربوكساميد - ميثامفيتامين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا جوهرًا مخدرًا ( حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول: قاوم بالقوة والعنف مأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وهما المقدم / محمود إسماعيل، النقيب / أحمد مصطفى وذلك أثناء تأديتهما وظيفتهما وبسبها بأن أطلق عيارًا ناريًا بواسطة السلاح الناري تالي الوصف قاصدًا من ذلك منعهما من ضبطه والمتهمين الآخرين.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( بندقية خرطوش)ـ وذخائر ( أربع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأشار أمر الإحالة ان المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا ( بندقية آلية)، ذخائر ( تسع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( فرد خرطوش)، وذخائر ( طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري أنف البيان وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

واختتم امر الإحالة ان المتهم الرابع حاز بغير ترخيص بواسطة الأول والثالث سلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقية خرطوش - فرد خرطوش)، كما حاز بغير ترخيص بواسطة الثاني سلاحًا ناريًا مششخنًا ( بندقية آلية).

وذخائر تسع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري المششخن ( بندقية آلية )، وذخائر خمس طلقات مما تستعمل في السلاحين الناريين الغير مششخنين ( بندقية خرطوش - فرد خرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازتهما كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( سنجة).

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