بعد اختبارات لقياس اللياقة البدنية، رونالدو يفجر مفاجأة عن موعد اعتزاله

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم، بعد خضوعه لاختبارات دقيقة، أجريت لقياس مؤشرات الصحة واللياقة البدنية.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية أن رونالدو خضع لاختبارات لقياس مؤشرات الصحة واللياقة البدنية، أظهرت أن حالته الجسدية تعادل حالة شاب في أواخر العشرينات، ما يعكس انضباطه الصارم ونمط حياته الرياضي الصارم على مدار عقدين من الزمن.

وأضافت الصحيفة أن عمر رونالدو البيولوجي لا يتجاوز 28.9 عامًا، أي أقل بـ11 عامًا من عمره الحقيقي الذي بلغ 40 عامًا.

رونالدو: سألعب حتى الخمسين

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قال عند استلامه نتائج التحاليل: "لا أستطيع أن أصدق أنها جيدة جدًا. 28.9!، هذا يعني أنني سألعب كرة القدم لمدة عشر سنوات أخرى."

وفي حال تحقق هذا الوعد، فإن رونالدو يواصل مسيرته حتى سن الخمسين، في وقت يعتقد فيه الكثيرون أن بلوغ الأربعين هو بداية النهاية لأي لاعب كرة قدم، مهما بلغت نجوميته.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو خاض أكثر من 1000 مباراة في مسيرته الاحترافية، وسجّل 792 هدفًا، وتُوّج بعدد لا يُحصى من البطولات الفردية والجماعية، ليواصل بذلك كتابة واحدة من أكثر قصص النجاح والإصرار إثارة في تاريخ الرياضة.

رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

فيما أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال عن قائمة فريقه استعداد لمواجهة منتخب ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة البرتغال تواجد الاسطورة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا.

قائمة البرتغال لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمي: ديوجو كوستا - روي سيلفا - خوسي سا.

خط الدفاع: دوجو دالوت - نيلسون سيميدو- نونو مينديز - نونو تافاريس - جونسالو إيناسيو- روبن دياز - أنطونيو سيلفا - ريناتو فييجا.

خط الوسط: جواو بالينيا - روبن نيفيس - جواو نيفيس - فيتينيا - برونو فيرنانديز - بيدرو جونسالفيس - برناردو سيلفا - جواو فيليكس.

خط الهجوم: فرانشيكسو ترينكاو - فرانشيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو - رودريجو مورا - رافاييل لياو - ديوجو جوتا - جونكالو راموس - كريستيانو رونالدو.

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