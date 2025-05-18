روني يهاجم هالاند بعد تنازله عن ركلة الجزاء لمرموش: ليس رونالدو وميسي

انتقد واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق، تصرف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بعدما ترك تسديد ركلة جزاء لزميله عمر مرموش في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس أمس السبت.

وأهدر مرموش ركلة الجزاء ضد كريستال بالاس الذي فاز باللقب بهدف دون رد على ملعب ويمبلي.

روني ينتقد هالاند

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، أشار واين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى أن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يفتقر إلى تلك الجودة الفريدة التي يتمتع بها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأضاف روني أن هالاند يتأثر عندما يهدر الفرص، مشيرًا إلى أنه ربما تأثر بعدم تسديد ركلة جزاء أمام كريستال بالاس وتركها لعمر مرموش.

وتابع أن رونالدو وميسي يمتلكان أنانية إيجابية تجعلهم يرغبون في التسجيل في كل مباراة.

وتساءل روني عن تأثير الضغوط على هالاند، قائلًا: "ربما كانت فكرة تسديد ركلة جزاء في ويمبلي صعبة على هالاند، من يدري، فهو إنسان".

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