ريال مدريد يبدأ تحركاته للتعاقد مع نجل كريستيانو رونالدو

وضع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عينيه على موهبة استثنائية، هي كريستيانو رونالدو جونيور، نجل الهداف التاريخي للفريق وأسطورة منتخب البرتغال.

ريال مدريد يسعى لضم نجل كريستيانو رونالدو

ويسعى النادي الأكثر تتويجا في أوروبا لاستقطاب النجم الشاب نجل الأسطورة رونالدو، إلى أكاديميته الشهيرة "لا فابريكا"، في محاولة لصقل موهبته وكتابة فصل جديد من إرث عائلة رونالدو مع النادي.

وأثار كريستيانو رونالدو جونيور إعجاب الجماهير والكشافة على حد سواء خلال مشاركته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا في بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" الدولية.

اللاعب الشاب، الذي يلعب حاليًا مع نادي النصر السعودي، خطف الأضواء بتسجيله هدفين في مباراة ضد كرواتيا، مما جذب انتباه أكثر من 10 أندية أوروبية كبرى تتابع عن كثب تطوره.

ولم يمر هذا التألق دون أن يلفت انتباه ريال مدريد، الذي يمتلك هيكلية متطورة لاستكشاف المواهب بقيادة جوني كالفات، رئيس الكشافة في النادي.

بيريز يتدخل بنفسه لضم نجل كريستيانو رونالدو

فلورنتينو بيريز بنفسه، وبالتعاون مع المدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، يمتلك تقارير إيجابية للغاية عن إمكانيات اللاعب الشاب، بغض النظر عن كونه ابن أسطورة النادي.

ويخطط فلورنتينو بيريز للتواصل مع كريستيانو رونالدو الأب خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة إمكانية انضمام نجله إلى أكاديمية "لا فابريكا"، التي تُعتبر واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم لتطوير المواهب الشابة.

ويرى النادي أن هذه البيئة مثالية لصقل مهارات كريستيانو جونيور وإعداده لمستقبل واعد.

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