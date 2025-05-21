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رياضة

ماركا الإسبانية: رونالدو على طاولة الوداد المغربي من أجل المونديال

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة الوداد المغربي في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

 كريستيانو رونالدو على رادار الوداد المغربي


ويشارك الوداد في النسخة المقبلة من البطولة العالمية بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من 14 يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي المغربي يرغب في استغلال حالة الغموض المحيطة بمستقبل رونالدو مع النصر، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم، في ظل الحديث عن عدم تجديده حتى الآن.

ويسعى الوداد إلى تعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل على المستويين الفني والتسويقي، حيث يتوقع أن يحدث ضم نجم بحجم رونالدو تأثيرا كبيرا داخل وخارج الملعب، ويمنح الفريق دفعة قوية أمام منافسيه العالميين.

ورغم الموسم غير المثالي للنصر، وابتعاده عن منصات التتويج، إلا أن رونالدو تألق بشكل فردي لافت، إذ خاض 39 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما أصبح الهداف التاريخي لدوري روشن السعودي بتسجيله 35 هدفا في موسم واحد.

ومن المقرر إقامة البطولة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025. وستكون هذه النسخة الأولى التي تقام بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقا، بما في ذلك الفائزون في البطولات القارية الأربع الأخيرة.

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