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رياضة

كرة اليد، أحمد هشام سيسا ينتقل للدوري الألماني

أحمد هشام سيسا، فيتو
أحمد هشام سيسا، فيتو

كرة اليد، أعلن نادي فيتسلار الألماني، تعاقده مع لاعب فويفودينا الصربي ومنتخب مصر لكرة اليد أحمد هشام سيسا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2025/2026.

ومن المقرر أن ينضم “سيسا" لصفوف الفريق الألماني عقب انتهاء منافسات الموسم الحالي، مع فريقه الصربي.

أحمد هشام سيسا، فيتو
أحمد هشام سيسا، فيتو

ويلعب “سيسا” في مركز الجناح ويقدم مستوى مميز وثابت مع فريقه ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وتمتلك كرة اليد المصرية عددا كبيرا من المحترفين في الدوريات الأوروبية، أبرزهم يحيى خالد ويحيى الدرع وسيف الدرع وأحمد هشام دودو وعلي زين وحسن وليد قداح، وغيرهم من العناصر المميزة.

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