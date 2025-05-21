الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والساحل في نصف نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام فريق جمعية الساحل التونسي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي، في الواحدة ظهرا، بحضور جماهيري كبير.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة (35-25).

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة. 

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة ٣٩/١٩، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة ٣٩/٢١، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي ٢٥/٢٢. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي البطولة الافريقية جمعية الساحل التونسي أبيدجان

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يواجه الترجي في نصف نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وفاب في ربع نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، مواجهة مرتقبة بين الزمالك والترجي في نصف نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وكينشاسا في ربع نهائي البطولة الأفريقية

الأكثر قراءة

انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 4 جنيهات وارتفاع الثوم ومفاجأة عن الليمون

عامل متهم بقتل ابنته وإلقائها في الجبل بالسلام: كنت بنتقم من أمها فيها

صدمة في الكونجرس، نائبة تعرض صورها عارية وتكشف عن جريمة خطرة حدثت لها (فيديو وصور)

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية