كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والساحل في نصف نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام فريق جمعية الساحل التونسي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية المقامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي، في الواحدة ظهرا، بحضور جماهيري كبير.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة (35-25).

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة ٣٩/١٩، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة ٣٩/٢١، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي ٢٥/٢٢.

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