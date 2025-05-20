كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وفاب في ربع نهائي بطولة أفريقيا للسيدات

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام فريق فاب الكاميروني، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفاب الكاميروني في السادسة مساء، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتأهل للدور ربع النهائي متصدرا لترتيب مجموعته.

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر الأفريقي مؤخرا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لحصد لقب البطولة الأفريقية من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر الأفريقي.

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