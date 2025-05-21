بداية انهيار الولايات المتحدة، رجل أعمال: العملات المالية الأمريكية مزيفة والملايين يبادون

أمريكا في ورطة، كشف روبرت كيوساكي، رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، عن بداية ما وصفه بـ "إنهيار أمريكا"، قائلًا: "النهاية هنا"، للتأكيد على فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي، التي باتت عاجزة عن سداد ديونها، قائلًا: "أمريكا في ورطة خطيرة".

مزاد سندات الفيدرالي الأمريكي لم يحضر أحد

وأكد روبرت كيوساكي أن مزاد السندات الأمريكية، الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الثلاثاء، لم يحضره أحد، الأمر الذي دفع البنك لشراء السندات لنفسه بقيمة 50 مليار دولار، واصفًا الأموال الورقية الأمريكية الحالية بأنها "مزيفة"

السندات الأمريكية عملات مالية مزيفة، فيتو



وقال روبرت كيوساكي عن نهاية أمريكا: "النهاية هنا: ماذا لو قمت بإقامة حفلة ولم يحضر أحد؟ وهذا ما حدث بالأمس، أقام بنك الاحتياطي الفيدرالي مزادًا للسندات الأمريكية ولم يحضر أحد، لذا اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء 50 مليار دولار من أمواله المزيفة بأموال مزيفة، انتهى الحفل. التضخم الجامح قادم. ملايين، صغارًا وكبارًا، سيُبادون ماليًا".

سعر الذهب يصل إلى 25 ألف دولار

وعما وصفه بأخبار سارة قال روبرت كيوساكي: "أخبار سارة، سيصل سعر الذهب إلى ٢٥ ألف دولار، والفضة إلى ٧٠ دولارًا، والبيتكوين إلى ٥٠٠ ألف دولار، أي مليون دولار.. "التفاصيل الدقيقة" عنوان كتاب لاري ليبارد الأخير. يُرجى قراءته".

السندات الأمريكية عملات مالية مزيفة، فيتو



وعلق روبرت كيوساكي قائلًا: "النهاية التي كنت أحذر العالم منها أصبحت هنا، وليرحمنا الله"

وعما وصف بـ السندات الآمنة، قال روبرت كيوساكي "كذبة كبيرة: "السندات آمنة"، منذ سنوات عديدة، يكذب المخططون الماليون على "أغبياءهم" أو "عملائهم" قائلين إن "السندات الأميركية آمنة"، لن يصدق هذا الكلام إلا شخص أحمق".

وأوضح روبرت كيوساكي "الدرس: لا شيء آمن إذا كان هناك "مخاطر الطرف الآخر"، مثال غبي على مخاطر الطرف الآخر: هل تسمح لشخص مدان بممارسة الجنس مع الأطفال برعاية أطفالك، إذا قال ضابط الإفراج المشروط الخاص به: "لقد قضى عقوبته".

البنك الفيدرالي وخزانة أمريكا يطبعان أموالًا ورقية مزيفة

وقال روبرت كيوساكي "منذ عام 1971، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي وخزانة الولايات المتحدة يطبعان أموالًا ورقية مزيفة، والمعروفة أيضًا باسم السندات الأمريكية للتغطية على المؤسسات الإجرامية، والمعروفة أيضًا باسم "المستنقع" الذي يكشفه ترامب وإيلون عبر DOGE".

العملة الرقمية دوج كوين، فيتو



ووجه روبرت كيوساكي نصائح للمشترين للسندات الأمريكية "إذا كان مخططك المالي قد جعلك تشرب مشروب "السندات الأمريكية آمنة" فإنني سأطرده أو أقاضيه بتهمة الإهمال والغباء، كما قال جي بي مورجان منذ سنوات، "الذهب هو المال... وكل شيء آخر هو ورق تواليت".

وقال روبرت كيوساكي: "كما تعلمون، كنتُ دائمًا أحثّ الناس على شراء الذهب والفضة والبيتكوين الحقيقيين... لا صناديق الاستثمار المتداولة. صناديق الاستثمار المتداولة أغلى ثمنًا".



وعن تفسيره لتخفيض وكالة موديز للتصنيف الأمريكي، قال روبرت كيوساكي: "عندما قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيف ورق التواليت الأمريكي... أشعر بالارتياح، تتخلص البنوك المركزية من السندات الأميركية لشراء الذهب، ولا أحد يريد شراء المزيد من ورق التواليت الأميركي".

أمريكا في ورطة خطيرة

وقال روبرت كيوساكي: إن "أمريكا في ورطة خطيرة"، مضيفًا أن "الذهب والفضة والبيتكوين هي نقود. كل شيء آخر مجرد ورق تواليت، ولهذا السبب كنت أقول منذ سنوات: "إن المدخرين (من ورق التواليت) هم الخاسرون، انتبه وكن حذرًا".

أمريكا في ورطة خطيرة، فيتو



وعن تفسير تخفيض وكالة "موديز" لتصنيف الدين الأمريكي، قال روبرت كيوساكي: "هذا يعني أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحذر العالم من أن الولايات المتحدة، تشبهها بالأب المتقاعس عن سداد ديونه الذي ينفق الأموال المقترضة، دون عمل، ولا يهتم بعائلته".

وأوضح روبرت كيوساكي "تخفيض التصنيف الائتماني لشركة موديز بأنه يرجح أن يؤدي تخفيض التصنيف الإئتماني من جانب موديز إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعني دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، ويعني تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوق السندات، وسوق الإسكان، وقد تفشل البنوك الضعيفة... وهو ما قد يعني أزمة الكساد الكبير عام 1929"

الكساد هو أفضل وقت لتصبح ثريًّا

وقال كيوساكي: "لقد تنبأت بهذا في كتابي "نبوءة الأب الغني" الذي صدر عام 2013، ولطالما نصحت الناس بأن يصبحوا رواد أعمال، أو على الأقل مشروعًا جانبيًا، دون الحاجة إلى الأمان الوظيفي. ثم استثمروا في العقارات المُدرّة للدخل، في حال الركود، مما يوفر تدفقًا نقديًا ثابتًا"

وكالة موديز تخفض تصنيف الديون الأمريكية، فيتو



وأوصى روبرت كيوساكي "بتوفير الذهب والفضة الحقيقيين واليوم البيتكوين، الخبر السار هو أن... في حالة انهيار السوق قد يصبح أن تصبح رائد أعمال أسهل، وتصبح العقارات أرخص... حيث يفتح الانهيار فرصًا... غير متاحة في اقتصاد قوي".

واختتم رجل الأعمال الأمريكي حديثه، فقال: "للعلم: يمكن أن يكون الكساد هو أفضل وقت لتصبح ثريًا... إذا فتحت عينيك وبدأت في النظر إلى الأمور من خلال عيون رجل أعمال... وليس من خلال عيون موظف متمسك بالأمن الوظيفي، وراتب ثابت، وخطة 401k المتهالكة".



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