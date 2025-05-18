أمريكا تنهار وأزمة 1925 تعود، خبير مالي: الثقة في الدولار تتآكل، وتحوُّل جذري يصيب العالم

انهيار أمريكا، كشف الدكتور مخلص الناظر، المستشار والمحاضر المالي والاقتصادي الدولي، أن العالم على أعتاب تحولات سياسية وتكنولوجية ونقدية تشبه التغيرات التي حدثت عام 1925، أي منذ مائة عام بالضبط، حيث انتهت تلك الحقبة بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود.

العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا

وأكد الدكتور مخلص الناظر أن الحقبة الحالية تكشف أن العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا، ويعني انهيار الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب.

وأوضح المستشار المالي مخلص الناظر أن العالم نحن على أعتاب تحول نقدي جذري، حيث بدأت الثقة في الدولار تتآكل، العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية (الذهب وأيضًا البيتكوين)، كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي.

تآكل الثقة في الدولار، فيتو



وقال الدكتور مخلص الناظر عن تشابه التغيرات التي تحدث الآن بما حدث منذ 100 عامًا: "2025 تشبه كثيرًا 1925. قبل قرن، شهد العالم ثلاث تحولات كبرى غيّرت وجه القرن العشرين. واليوم، نقف على أعتاب تحولات مشابهة قادمة من نفس الجبهات الثلاث: الجيوسياسية، التكنولوجيا، والنقد".

ما حدث في 1925 يتكرر حاليًا

وقارن مخلص الناظر التغيرات التي حدثت في عام 1925 بما يحدث حاليًا، فقال: "الجبهة الجيوسياسية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كان هناك انقسام عميق بين الشرق والغرب: الغرب بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة دعم الأسواق الحرة، بينما الشرق بقيادة الاتحاد السوفييتي تبنّى الاقتصاد المُوجَّه والحكم الشمولي".

انهيار المعسكر الشرقي، فيتو

وأكد مخلص الناظر أن "تلك الحقبة انتهت بسقوط المعسكر الشرقي في التسعينات، وبقيت أمريكا القوة العالمية الوحيدة لعقود. لكن الصين، بهدوء، بنت قاعدة صناعية جبارة، وأصبحت منافسًا جديًا للهيمنة الأمريكية. إلى جانبها تقف روسيا، الغنية بالطاقة".

وأشار إلى أن "العالم أحادي القطب ينهار أمام أعيننا. قبل أسابيع فقط، زار الرئيس الصيني موسكو، وأكّد لبوتين أن الصين ستدافع عن مصالح روسيا عالميًا. لقد بدأنا رسميًا مرحلة العالم متعدد الأقطاب".

ثورة الذكاء الاصطناعي تسيطر

ومن الناحية التكنولوجية والفرق بين 1925 و2025، قال مخلص الناظر: "التكنولوجية.. في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ظهرت ميكانيكا الكم والحوسبة المبكرة، ممهدة الطريق لثورة الاتصالات والتقنية. ومنذ الستينات، غيرت الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية العالم".

ثورة الذكاء الاصطناعي، فيتو



وعما يحدث في حاليًا، قال الدكتور مخلص الناظر: "أما في 2025، فالثورة مختلفة: إنها ثورة الذكاء الاصطناعي. لأول مرة، يصنع الإنسان أداة يمكنها أن ترى، وتسمع، وتقرأ، وتكتب. AI لن يزدهر على الحواسيب التقليدية، بل على الحواسيب الكمية المصمّمة لمعالجة المعلومات الهائلة".

وقال المستشار المالي مخلص الناظر: "الذكاء الاصطناعي + الحوسبة الكمية تساوي العمود الفقري للعصر القادم في التعليم، الصحة، الإعلام، والصناعة. نحن أمام لحظة تماثل اختراع الكهرباء أو الإنترنت".

الثقة في الدولار تتآكل والعالم على أعتاب تغيرات جذرية

وعن الجبهة النقدية في الثلاثينات، قال مخلص الناظر: "انهار النظام المالي الذي كانت تقوده بريطانيا. ثم جاء نظام "بريتون وودز" بقيادة أمريكا، ربط الدولار بالذهب. وفي السبعينات، ألغت أمريكا هذا الربط، وتحوّل الدولار إلى عملة مدعومة بالثقة والدَّين فقط".

العالم يتجه نحو الذهب ويترك الدولار، فيتو



وأوضح مخلص الناظر أن "الدول بدأت تُصدّر بضائعها لأمريكا مقابل دولارات، ثم تعيد استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأمريكية. لكن منذ 2014، توقفت البنوك المركزية عن شراء ديون أمريكا الصافية. واتجهت نحو الذهب".

وعن الثقة في الدولار، قال المستشار المالي مخلص الناظر: "الثقة في الدولار تتآكل. العالم يتجه مجددًا نحو الأصول الحقيقية: الذهب، وربما أيضًا البيتكوين. تمامًا كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي، نحن على أعتاب تحول نقدي جذري".

وقال مخلص الناظر: "الخلاصة: نحن لا نعيش زمنًا عاديًا. بل نقف على أعتاب تغيّرات جذرية في: السياسة العالمية، التكنولوجيا، والمال. من لا يرى ما يحدث، لا يريد أن يرى".



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