رجل أعمال أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستتحول لدولة فقيرة

أكد رجل الأعمال والمؤلف الأمريكي الشهير، روبرت كيوساكي، أنه يتوقع أن تصبح الولايات المتحدة أفقر دولة في العالم، بدءًا من الآن، وفقًا لما ذكره خلال مقابلة في برنامج "فايننس مع شاران".

جاءت تصريحات كيوساكي، مؤلف كتاب "Rich Dad Poor Dad"، في مقابلة البودكاست أثناء وجوده بالهند لحضور قمة النمو في الهند 2023 في سبتمبر.

الأحياء الفقيرة

وبرر زيارته إلى مومباي أثناء هذه الرحلة قائلًا: "أنا دائمًا أذهب إلى الأحياء الفقيرة؛ لذا هذه المرة، ذهبت إلى الأحياء الفقيرة في مومباي.. وأنا أنظر إلى الناس وأتحدث معهم.. ولكن ما يصدم معظم الناس هو أن أمريكا لم يكن لديها أبدا أحياء فقيرة كهذه.. اليوم الأحياء الفقيرة منتشرة في كل مكان في جميع أنحاء أمريكا".

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وخلال المقابلة التي استمرت لمدة ساعة، ناقش كيوساكي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك أهمية استثماراته الثلاثة المفضلة.

مكانة الدولار الأمريكي

وتكلم أيضًا عن موضوعات أوسع مثل الديناميكيات المتغيرة للتمويل العالمي، ومكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

وكثيرا ما كان كيوساكي يساوي الدولار الأمريكي بـ "ورق الحمام".. وأشار إلى العملة الورقية على أنها مزيفة.

وفيما كان يشرح موقفه من النقود الورقية، قال: “كل من يعمل بالدولار والين والبيزو والروبية – فهذا مزيف. الناس الأغبياء يعملون من أجل هذه الأشياء".

"أموال الناس"

ويشرح كيفية رؤيته للثروة، أشار كيوساكي إلى الذهب باعتباره مال الله، وبيتكوين باعتبارها "أموال الناس"، والدولار النقدي باعتباره نقودًا مزيفة.

وأوضح: "الطريقة الوحيدة لإنشاء (الدولار النقدي) هي أن يقترض شخص ما المال".

وفي حوزة كيوساكي حوالي 60 عملة بيتكوين، لكنه حذر المتحمسين للعملات المشفرة من "أنكم تعبثون مع الحكومة الفيدرالية".

الأصول المادية

ومع ذلك، كان مدافعا قويا عن الاستثمار في الأصول المادية والملموسة مثل الذهب والفضة، وهي سائلة مثل الذهب وأقرب بديل.

وبينما يمكن إنتاج النقود الورقية بكميات غير محدودة، فإن المعادن الثمينة تعاني من ندرة متأصلة، مما يجعلها وسيلة تحوط قيمة ضد التضخم.

سبائك الذهب والفضة

ويرى كيوساكي أن سبائك الذهب والفضة أفضل، ولكن لدى المستثمرين العديد من الخيارات للتعرض للمعادن الثمينة. إذ تستحوذ شركة "Osisko Gold Royalties" المدرجة في بورصة نيويورك على عائدات المعادن الثمينة وتديرها، مما يسمح للشركة بالحصول على نسبة مئوية من الإيرادات من المناجم في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فائدة الاستثمار في Osisko Gold Royalties بدلًا من السبائك في أن الشركة تدفع أرباحًا بعائد سنوي قدره 1.33%.

وتعتبر العقارات هي إحدى فئات الاستثمار المفضلة لدى كيوساكي.. وردا على سؤال من المذيع حول شراء منزل مقابل استئجار منزل، قال رجل الأعمال الأمريكي إنه يمتلك 15 ألف منزل.