الأربعاء 21 مايو 2025
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اقتصاد

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها بشكل كبير في الأسواق، بقيمة 55 جنيها للجرام الواحد، وذلك في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة. 

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهات.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3998 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37320 جنيها. 

سعر الذهب
سعر الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب
سعر الذهب

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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