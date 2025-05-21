الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

330 ألف طالب يبدأون امتحانات المواد الأساسية لصفوف النقل بالفيوم غدا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

تبدأ غدا  الخميس امتحانات صفوف النقل بمحافظة الفيوم، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصف الثالث الاعدادي الي الصف الثاني الثانوي العام 330 ألفا و385 طالب وطالبة، أما امتحانات صفوف النقل في التعليم الفني فقد بدأت مع مطلع الأسبوع الماضي. 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس، بلغ 184 ألفا و746 طالبا، والمتقدمين لامتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي بلغ 125 ألفا و115 طالبا، اما المتقدمين للامتحانات بالصفين الاول والثاني الثانوي العام، فقد بلغ 21 ألفا و524 طالبا.

تعليمات الامتحانات

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد شدد علي مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل بالالتزام بتعليمات الوزارة بشأن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تعليمات مديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي 2025/2024.

 وتلخصت تعليمات الامتحانات فيما يلي: مراجعة الموقف النهائي لاستعدادات المدارس لبدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتأكد في وقت سير الامتحان أن كل لجنة سير بها 3  نماذج للامتحانات، والالتزام بالانتهاء من التصحيح أولا بأول، وإعداد تقرير واف عن مدى جاهزية اللجان على أن يرسل إلى مكتب وكيل الوزارة بحد اقصى الأحد المقبل متضمنا الانتهاء فرش اللجان ونظافتها، وغلق الحجرات غير المستخدمة، والالتزام بسرعة إخطار غرفة عمليات المديرية بأية أحداث تقع بالمدارس أثناء سير الامتحان من شأنها التأثير سلبًا، ومراعاة المواصفات الفنية لورقة الاسئلة ويكون الامتحان من المنهج الدراسي المقرر.

تأمين مقار اللجان

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد أيضا علي الالتزام الكامل بتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة وقواعد الانضباط ووسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج وحراسة المقرات وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة وعمليات طبع الأسئلة المختلفة في سرية تامة وحسب القواعد، وتكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب وزيادة أفراد النوبتجية حسب حاجة العمل وتشديد الحراسة الليلية بالتنسيق مع أقسام الشرطة والجهات الأمنية المختلفة، والالتزام بتنفيذ نشرة الموانع.

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تبدأ غدا، وكيل تعليم الفيوم يتابع تجهيز لجان امتحانات صفوف النقل

ولفت إلى أنه سيتم إحالة كافة المخالفات المتعلقة بلجان سير الامتحانات فور حدوثها ولو بمجرد إخطار شفهي من رئيس اللجنة إلى الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض والعرض على مدير الإدارة أو مدير المديرية بالقرار اللازم والمناسب فوران وتحت مسئولية مدير عام الإدارة التعليمية.

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