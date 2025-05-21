الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

توريد 196 ألف و651 طن قمح لصوامع الفيوم حتى الآن

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيون، فيتو

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم: إنّ كميات القمح الموردة في كافة الصوامع والشون والهناجر بمحافظة الفيوم حتى اليوم الأربعاء،  196 ألفًا و651 طن و651 كيلو

إقبال علي توريد القمح

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أنّ أكثر كميات القمح الموردة كان لصالح الصوامع المعدنية بإجمالي 42 ألف طن، والباقي موزع على مختلف الصوامع والشون والهناجر بالمحافظة والتي يبلغ عددها نحو 14 موقعًا، وقد تزايد الإقبال على توريد القمح هذا العام  في محافظة الفيوم، بصورة عن الأعوام  الماضية، واقترب الكميات الموردة من وصول إلى المستهدف لصوامع وشون وهناجر محافظة الفيوم، ومازال يتبقى في موسم التوريد 3 أشهر.

مواعيد التوريد اليومي

وتفتح  الصوامع والشون والهناجر، أبوابها أمام المزارعين يوميًا لتوريد القمح بدءًا من الثامنة صباحًا وتستمر في استقبال القمح المحلي حتى السادسة مساءً، ويتم مد ساعات العمل في بعض الأيام بسبب زيادة الإقبال عن التوريد وبقاء سيارات محملة بالذهب الأصفر منتظرة بعد ساعات العمل الرسمية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 في محافظة الفيوم

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يذكر ان سعر أردب القمح 2025 جنيه، لأعلى درجة نقاوة نحو 2200 جنيه، ومتوسط النقاوة 2150 جنيه، وأقل درجة نقاوة 2100 جنيه

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