في استجابة فورية.. أجهزة الأمن تنقذ قطتين محتجزتين داخل عقار بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إنقاذ قطتين محتجزتين داخل عقار بالفيوم.

احتجاز قطتين داخل منور بالطابق الأول بالعقار

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة ثاني الفيوم أفادت فيه باحتجاز قطتين داخل منور بالطابق الأول بالعقار محل سكنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التقابل مع المُبلغة، التي أكدت وجود القطتين عالقتين داخل المنور.

وبعد جهود سريعة، تمكنت القوات من إنقاذ القطتين وإخراجهما دون أي إصابات، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من أهالي المنطقة، الذين تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وحُسن التعامل مع الموقف.

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