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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 في محافظة الفيوم

فراخ، فيتو
فراخ، فيتو

استقرت اسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، عند أسعار أمس، وتراوحت الأسعار ما بين  90 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 80 و85 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  200 و205 جنيهات وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الاوراك 108 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس145 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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