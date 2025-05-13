الثلاثاء 13 مايو 2025
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صحة ومرأة

أضرار شرب الشاي على الأطفال والبدائل الصحية له

أضرار الشاى على الأطفال
أضرار الشاى على الأطفال

أضرار شرب الشاى على الأطفال، الشاي من المشروبات الشعبية الشهيرة في مصر، وله عشاق كثيرون وللاسف ليس من الكبار فقط بل من الصغار أيضا.

وأضرار شرب الشاي على الأطفال، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي ولكن العديد من الأمهات تجهل ذلك.

أضرار شرب الشاي على الأطفال 

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الشاي يُعد مشروبا شائعا في كثير من البيوت، إلا أن إعطاءه للأطفال قد يكون ضار لأسباب عديدة، منها:

  • يعيق امتصاص الحديد، حيث يحتوي الشاي على مادة التانين، التي تعيق امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يؤدي إلى فقر الدم ونقص الطاقة لدى الأطفال.
  • يحتوي على الكافيين، والكافيين مادة منبهة قد تؤثر على الجهاز العصبي للطفل، وتسبب مشاكل مثل الأرق واضطرابات النوم، والتوتر والعصبية، وزيادة معدل ضربات القلب.
  • يقلل الشهية، والشاي قد يضعف شهية الطفل، فيمتنع عن تناول وجباته الرئيسية مما يؤثر على نموه وتطوره.
  • يؤثر على نمو العظام، وبعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في شرب الشاي قد يؤثر سلبا على امتصاص الكالسيوم، مما قد يضر بصحة العظام.
أضرار شرب الشاي على الأطفال وبدائل صحية له
أضرار شرب الشاي على الأطفال وبدائل صحية له

بدائل صحية للشاي قدميها لأطفالك

وأضاف عوض، أنه بدلا من الشاي، يمكن تقديم مشروبات طبيعية وصحية للطفل، منها:-

  • الحليب، وهو غني بالكالسيوم والبروتين، ويساعد على تقوية العظام والأسنان.
  • شاي الأعشاب بدون كافيين، مثل البابونج، النعناع، أو اليانسون، وهي مفيدة للهضم وتساعد على تهدئة الطفل.
  • ماء دافئ مع العسل والليمون للأطفال فوق سنة واحدة، وهو يعزز المناعة ويهدئ الحلق.
  • العصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال، التفاح، أو الجزر، وتفضل أن تكون هذه العصائر طازجة ومن دون سكر مضاف.
  • ماء جوز الهند، وهو يحتوي على إلكترولايتات طبيعية مفيدة للجسم، خاصة في الأجواء الحارة.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تغذية الطفل 

وتابع، أنه يجب على الوالدين الاهتمام بطعام وشراب الأطفال وعدم الاستجابة لمطالبهم فى شرب الشاي أو غيره من المشروبات الغير صحية ومنعها تماما بشكل حازم، وهناك بعض النصائح التى يجب الالتزام بها حفاظا على صحة الطفل، منها:-

  • لا ينصح بتقديم الشاي للأطفال دون سن 5 سنوات، وايضا المشروبات المنبهة بشكل عام لأنها مثلها مثل الشاى تؤثر على امتصاص المعادن بالجسم وتسبب اضطرابات النوم وغيرها من المشاكل الصعبة لذا يجب تجنبها تماما حفاظا على صحتهم.
  • مراقبة المحتوى الغذائي للمشروبات المقدمة للطفل، وتجنب إضافة السكر.
  • استشارة طبيب مختص إذا كان الطفل يعاني من فقر الدم أو مشاكل في النوم، وعدم إهمال علاج هذه المشكلات لأنها تؤثر على نمو الطفل وتركيزه وصحته بشكل سلبي قد يهدد صحته.
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