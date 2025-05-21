الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد مستوى النظافة بالشوارع

الحملة الميكانيكية
الحملة الميكانيكية بالزقازيق

قام شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وبرفقته محمد مصطفى نائب رئيس المركز بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، حيث اطلع رئيس المدينة على جاهزية المعدات والمركبات المستخدمة في أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة الطرق، مؤكدًا على ضرورة الصيانة الدورية لضمان كفاءتها واستمرارية عملها على أكمل وجه.

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التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالحملة 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية: إن رئيس مركز ومدينة الزقازيق شدد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالحملة الميكانيكية لضمان  سرعة الاستجابة لأي طارئ أو شكاوى من المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بالحملة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى النظافة بها. 

متابعة قسم الإنارة بالزقازيق 

  كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق أيضا بمتابعة جهود قسم الإنارة العامه لأعمال صيانة أعمدة الإنارة من تركيب كشافات ومراجعة النزلات الموجودة على الأعمدة والتأمين عليها،  حيث تم اليوم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بطريق الغشام وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة بجوار مزلقانات السكة الحديد وطريق الأشرف.

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

توجيهات المهندس المحافظ 

وأكد رئيس رئيس المركز أن ذلك يجرى تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة الدقيقة لرؤساء المراكز والمدن لكافة مرافق المراكز وإصلاح الخلل في حينه حتى يشعر المواطن العادي بالعمل، وشدد المحافظ على استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأداء أولًا بأول، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

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