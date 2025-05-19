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محافظات

محامو الشرقية يواصلون مقاطعة جلسات الجنايات رفضا لزيادة الرسوم القضائية (صور)

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

 امتنع محامو محافظة الشرقية عن الحضور أمام محكمة جنايات الزقازيق لليوم الثاني على التوالي، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، وذلك احتجاجًا على القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

محامو الشرقية يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات رفضًا لرسوم الخدمات المميكنة ( صور)

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات

وأعلنت نقابة المحامين، امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من أمس الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

 

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

نقابة المحامين تواصل إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو
لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات،فيتو

وشددت نقابة المحامين، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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