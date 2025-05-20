طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها تدني مستوى الطعام والجامعة تفتح تحقيقا

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين طالبات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، تم طرد إحدى الطالبات من السكن الجامعي بعد نشرها منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح فيه تدهور أوضاع التغذية داخل المدينة، وتعرض الطالبات لما وصفته بـ"الإهمال غير الإنساني".

تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ

الطالبة أكدت عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوجبات المقدمة يوميًا داخل سكن المدينة الجامعية بالزقازيق تحتوي على حشرات ودود داخل الخضار والخبز، بالإضافة إلى تقديم دواجن غير مطهية بشكل كافٍ، وبعضها يحتوي على دماء وريش، كما تم العثور على "طوب" في الأرز أكثر من مرة، ما يثير القلق حول مدى الرقابة على جودة الطعام داخل السكن.

وأضافت أن إدارة المدينة الجامعية تمنع الطالبات من إدخال طعام خارجي أو من منازلهن، مما يضطرهن لتناول وجبات غير صالحة، رغم قدوم بعضهن من سفر طويل.

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها عن سوء جودة الطعام والجامعة تفتح تحقيقا،فيتو

توقيع إقرار إخلاء من المدينة الجامعية بالإكراه

وبعد نشرها لهذه التفاصيل، تم سحب كارنيه السكن الخاص بها وإجبارها على توقيع إقرار إخلاء بالإكراه، مع تهديدات صريحة بإلحاق الضرر بمستقبلها الجامعي.

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها عن سوء جودة الطعام والجامعة تفتح تحقيقا،فيتو

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها عن سوء جودة الطعام والجامعة تفتح تحقيقا،فيتو

الطالبة أكدت أنها لن تصمت، وأن عددًا من زميلاتها قررن أيضًا إيصال صوتهن للمسؤولين، للمطالبة بحقوقهن في معيشة كريمة داخل السكن الجامعي بالزقازيق.

ويُطالب أولياء الأمور والطالبات بسرعة التدخل من قِبل الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين وضمان سلامة الطالبات وحقوقهن.

طرد طالبة من سكن المدينة الجامعية بالشرقية بعد كشفها عن سوء جودة الطعام والجامعة تفتح تحقيقا،فيتو

فتح تحقيق جامعي بعد طرد طالبة إثر اكتشافها دودة في طعام المدينة الجامعية

أكد مصدر مسؤول بجامعة الزقازيق فتح تحقيق رسمي في واقعة طرد إحدى الطالبات، وذلك بعد أن أثارت شكوى الطالبة بشأن عثورها على دودة في وجبة الطعام المُقدمة داخل المدينة الجامعية جدلًا واسعًا.

ويأتي هذا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت التجاوزات.

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