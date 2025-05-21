الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحسينية بالدقهلية (صور)

حريق في شقة سكنية
حريق في شقة سكنية بالمنصورة، فيتو

اندلع حريق داخل شقة سكنية في الدور السابع بشارع حسين بيك في منطقة الحسينية بنطاق حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق داخل شقة سكنية بالمنصورة 

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحسينية غرب المنصورة 

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة وسيارة إسعاف وسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل تفاقمها أو الانتقال لأماكن أخرى.

 

الحسنية منطقة تجارية لقطع غيار السيارات بالمنصورة 

يشار إلى أن منطقة الحسينية هي منطقة تجارية لقطع الغيار للسيارات والصيانة.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر 

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الحسينية النيابة العامة حريق داخل شقة سكنية غرب المنصورة شرطة النجدة سيارة إسعاف محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بالإسكندرية (صور)

السيطرة على حريق داخل كافيه قرب وصلة دهشور بـ6 أكتوبر

ماس كهربائي سبب حريق عقار في مدينة نصر والنيابة تنتدب المعمل الجنائي

إخماد حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

عامل متهم بقتل ابنته وإلقائها في الجبل بالسلام: كنت بنتقم من أمها فيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 4 جنيهات وارتفاع الثوم ومفاجأة عن الليمون

صدمة في الكونجرس، نائبة تعرض صورها عارية وتكشف عن جريمة خطرة حدثت لها (فيديو وصور)

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية