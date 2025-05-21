اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحسينية بالدقهلية (صور)

اندلع حريق داخل شقة سكنية في الدور السابع بشارع حسين بيك في منطقة الحسينية بنطاق حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق داخل شقة سكنية بالمنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحسينية غرب المنصورة

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم أول المنصورة وسيارة إسعاف وسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل تفاقمها أو الانتقال لأماكن أخرى.

الحسنية منطقة تجارية لقطع غيار السيارات بالمنصورة

يشار إلى أن منطقة الحسينية هي منطقة تجارية لقطع الغيار للسيارات والصيانة.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.