مداهمة أوكار النباشين ومصادرة مهماتهم في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمـرداش رئيس حى غرب المنصورة، اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومداهمة أوكار النباشين بنطاق حى غرب المنصورة .

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

قاد الحملة محمد المرسى مدير الإشغالات، ومسئولى الإشغالات بحى غرب، وقد استهدفت الحملة منطقة شارع الترعة، وشارع الثانوية، ومنطقة المجزر، والشيخ حسانين

رفع تعديات المحال التجارية والكافيهات والأكشاك على حرم الطريق

حيث تم رفع تعديات المحال التجارية والكافيهات والأكشاك على حرم الطريق، ورفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون حرم الطريق والأرصفة، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية والتى تعوق حركة المارة والمواطنين.

كما أستأنفت الحملة جهودها بمداهمة أماكن تواجد الفريزة والنباشين بمنطقة المجزر، ومصادرة معداتهم وجوانى الفرز الخاصة بهم

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية، لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

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