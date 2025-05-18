محافظ الدقهلية يتفقد ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بالمنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، في جولة مفاجئة ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بنطاق حي غرب المنصورة، وقام بنفسه مترجلا برفع اشغالات الشارع، وقال لهم " الشارع ملك الناس مش ملك البياعين"، وشدد على ضرورة الالتزام بأماكنهم والحفاظ على الشارع العام للمواطنين.

حملة مكبرة على الفور يتم خلالها رفع جميع الإشغالات

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة مكبرة على الفور يتم خلالها رفع جميع الإشغالات بالميدان وبالشارع ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفي حالة العودة يتم تغليظ العقوبة والغرامة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الشارع العام ملك لجميع المواطنين ولابد من الحفاظ على حركة السير والمرور أمامهم بسهولة ويسر ودون إعاقة، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

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