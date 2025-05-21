ضبط 7 سيدات بتهمة الاعتداء على محام في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، القبض على 7 سيدات، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيامهن بالتعدي على أحد المحامين داخل أحد العقارات السكنية بمدينة المحلة الكبرى.

وكان الفيديو قد أثار حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مجموعة من السيدات ينهلن بالضرب والشتائم على المحامي في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكًا لسيادة القانون وكرامة أصحاب المهنة.

وفور تلقي البلاغ، تحركت قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية وتمكنت من تحديد هوية المتهمات وضبطهن حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وذكرت مصادر أمنية بـ الغرببة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات جيرة سابقة بين المحامي وإحدى السيدات المقبوض عليهن، وأن الواقعة ناتجة عن تصاعد حاد في الخلافات بين الطرفين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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