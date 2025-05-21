عميد طب القاهرة: نعمل على تحويل تدريب أطباء الامتياز إلى تجربة تعليمية شاملة

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس الكلية الشهري، بحضور وكلاء الكلية، ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية الخاصة بالكلية.

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

قصر العيني يتصدر التخصصات الطبية إفريقيا وفق تصنيف EduRank

ووجه المجلس التهنئة للجامعة والكلية لتصدر التخصصات الطبية في إفريقيا وفق تصنيف EduRank لعام 2025، بأكثر من 10 مجالات طبية، كما تم تهنئة قسم جراحة المخ والأعصاب لتصدره المركز الثاني إفريقيًا في جراحة المخ والأعصاب وفق التصنيف ذاته.

كما هنأ المجلس الدكتور حازم السباعي، أستاذ جراحة العظام، لفوزه بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، عن ابتكاره "جهاز التشغيل الآلي لجراحة تصحيح اعوجاج العمود الفقري باستخدام الروبوت الجراحي"، والذي يمثل إنجازًا طبيًا دوليًا.

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

أثنى المجلس على اعتماد قسم القلب والأوعية الدموية كمركز متخصص من جمعية HFA الأوروبية لرعاية مرضى قصور عضلة القلب.

موعد انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني

وأعلن عميد الكلية عن انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، على أن تسبقه ورش علمية مكثفة في يومي 26 و27 مايو.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل الابتكار الفكري الطبي إلى منتج صناعي محلي، يُسهم في تقوية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وقال: " نؤمن بأن كل فكرة مبتكرة هي نواة لصناعة، وكل صناعة طبية محلية هي إضافة مباشرة لقوة الدولة الاقتصادية، وسنعمل على أن يكون هذا المؤتمر منصة لتجميع العقول وربط العلم بالتطبيق".

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية: إن طب قصر العيني تأخذ مسؤولية تدريب أطباء الامتياز على محمل الجد، وتعمل على تحويل هذه المرحلة من مجرد تدريب إلى تجربة تعليمية شاملة وفعالة، مؤكدا أن الاستماع إلى المتدرب جزء أساسي من تطوير البرنامج، لأن الهدف هو إعداد طبيب قادر على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

ورش عمل لمناقشة البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز

وعرضت الدكتورة نادين علاء شريف، عضو اللجنة المركزية للتدقيق على البرنامج الإلزامي للتدريب التابعة للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، نتائج ما تم خلال ورش العمل التي انعقدت لتقييم وتطوير برامج تدريب أطباء الامتياز بالقصر العيني من 11 إلى 15 مايو 2025 بمبنى التعليم الطبي المتطور، والتي شارك فيها ممثلو الأقسام الإكلينيكية، بعض أطباء الامتياز من جامعات مختلفة، وأعضاء لجان الجودة والتعليم، ومدير شؤون التدريب بالمستشفيات.

واستعرضت الورش البرامج التدريبية الحالية، وتمت مناقشة سبل تطبيقها وتحسينها، بالإضافة إلى مقترحات المتدربين. وشملت التوصيات توحيد الهيكل التنظيمي للتدريب، تقديم محاضرة تعريفية في بداية كل دورة، تنظيم تقييمات دورية ونهائية، تحديد نسب الحضور، ودعم التواصل بين المدربين والمتدربين، مع ضرورة حصول الطلاب على دورة BLS أثناء وجودهم بقسم التخدير، وتكثيف مشاركتهم في الأبحاث والعروض العلمية. كما تم طلب تنفيذ إجراءات تصحيحية بكل قسم خلال أسبوعين.

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

وأكدت الدكتورة نادين علاء، أن "الورش تمثل خطوة أساسية نحو بناء برنامج تدريبي موحد، قائم على الكفاءة والتقييم المستمر، بما يضمن جودة المخرجات الطبية ومهارة الطبيب العام قبل التخصص".

اعتماد اللائحة الدراسية باللغة الفرنسية بطب قصر العيني

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الدراسية لبرنامج الطب باللغة الفرنسية "KAF" اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026، في خطوة تمثل توسعًا جديدًا يستهدف استقطاب الطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية.

وأكد العميد أن الكلية مستعدة لهذا البرنامج بأساتذة تلقوا تدريبًا متخصصًا، قائلًا: "هذه انطلاقة نحو شراكات إقليمية حقيقية، والكلية كانت وستظل بوابة مصر العلمية إلى إفريقيا".

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

كما وافق المجلس على اشتراك الكلية مع المعهد القومي للأورام في اللائحة الداخلية المحدثة للدبلومة الأكاديمية في الكيمياء الحيوية للأورام، ودراسة الجدوى الخاصة بها، بالإضافة إلى الدبلومة المهنية المتقدمة للكيمياء الإكلينيكية في الأمراض السرطانية، ودبلومة إدارة الجودة في معامل الأورام.

وأكد العميد أن "الكلية والمعهد شريكان في خدمة نفس الرسالة، والتكامل بيننا يعكس روح الانتماء لجسد الجامعة الأم، ويدعم تقديم برامج عالية التخصص والجودة".

اعتماد اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بقصر العيني

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة، وتشكيل الوحدة، واعتماد محضر اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 22 إبريل 2025، وكذلك تحليل نتائج استبيانات العبء الدراسي ونهاية الوحدات الدراسية، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة. وفي هذا الصدد أشار المجلس إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة وأن يكون الالتزام فعليًا وليس ورقيًا من خلال تنفيذ المعايير التي ترفع بالأقسام إلى نموذجية الأداء في خدمة المرضى.

اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو

واستعرض المجلس نشاط المستشفيات، والذي شمل: تجديد اعتماد معمل الميكروبيولوجي الإكلينيكي بمستشفى أبو الريش المنيرة وفق المواصفة ISO 15189:2022، تدشين محطة كهرباء جديدة بقيمة 64 مليون جنيه، جلسة تعيين النواب دفعة 2023، صرف مكافأة استثنائية للعاملين، استمرار ورش تدريب الامتياز، إنشاء وحدة تسويق لتعزيز الإيرادات الذاتية، نجاح أول عملية زرع نخاع بعد إعادة افتتاح وحدة أمراض الدم، ووافق المجلس على التبرعات الخاصة بشهر مايو 2025.

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