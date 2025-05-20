وفد صيني يزور قصر العيني التعليمي الجديد للتعاون في إدارة المستشفيات

استقبل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) وفدًا صينيًا من منطقة بودونغ الجديدة.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تعاون مصري صيني في مجال إدارة المستشفيات

جاءت الزيارة في إطار العلاقات المصرية الصينية المتنامية، وسعي الجانبين إلى توطيد أواصر التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنمية الكوادر البشرية، والتعاون في مجال البحث العلمي، إلى جانب دعم الجهود المشتركة في تحسين الصحة العامة والنظافة وتبادل الموارد الصحية بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد الدكتور إيهاب الشيحي، مدير عام مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، حيث أعرب عن ترحيبه بالضيوف الصينيين، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة في دعم الشراكة الدولية وتعزيز تبادل المعرفة.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

وقد ضم الوفد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمنطقة بودونغ الجديدة، وعددًا من قيادات قطاعات الصحة والتعليم والملكية الفكرية، الذين أجروا لقاءات مع فريق إدارة المستشفى لمناقشة سبل التعاون المشترك ومجالات التطوير المستقبلية، بما في ذلك تبادل الزيارات بين الوفود الطبية، والتدريب، وإجراء البحوث المشتركة.

كما حضر اللقاء نخبة من قيادات المستشفى، من بينهم: الدكتور وليد البوشي نائب مدير المستشفى، والدكتور ديفيد ظريف نائب مدير المستشفى، والدكتورة إيمان عبد الهادي مساعد مدير المستشفى للشؤون العلاجية والمدير الطبي.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

عقب اللقاء، قام الوفد بجولة داخل المستشفى شملت عددًا من الأقسام الحيوية، بدأت بقسم الأشعة، ثم قسم الطوارئ، حيث قدّم الدكتور محمد حسين، مدير الطوارئ، شرحًا مفصلًا حول آلية استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الطارئة.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

كما زار الوفد وحدة القلب المفتوح واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة في العمليات الجراحية، ثم تفقد العيادات الخارجية، واختتم الجولة بزيارة وحدة الرعاية المركزة بالدور التاسع، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بمستوى التجهيزات الطبية وكفاءة الطاقم الطبي.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

أهمية التواصل الدولي وتبادل الخبرات في المجال الطبي

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إنه يؤمن بأهمية التواصل الدولي وتبادل الخبرات، وإن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو التعاون مع الجانب الصيني في مجالات متعددة، أبرزها تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والإدارة الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وفد صيني يزور قصر العيني الفرنساوي، فيتو

كما أكد الدكتور إيهاب الشيحي، مدير عام المستشفى، قائلًا: "سعدنا اليوم بزيارة الوفد الصيني واطلاعه على أقسام المستشفى المختلفة، ونتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات طبية وبحثية ملموسة تعود بالنفع على الجانبين، كما نؤكد التزامنا بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية على مستوى دولي".

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